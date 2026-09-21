Путін у нестямі: чому Москва обіцяє посилити удари по Києву

Росія заявила про намір посилити удари по Києву після масштабної атаки безпілотників та ракет по російській території. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони РФ, опублікованій 20 вересня.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У російському відомстві стверджують, що українські сили протягом 19 та 20 вересня намагалися атакувати територію Росії безпілотниками та далекобійними крилатими ракетами "Фламінго". За версією Міноборони РФ метою операції було зірвати проведення виборів до Державної думи.

Російські військові заявили, що за добу кошти ППО нібито знищили 1951 року український безпілотник і вісім ракет "Фламінго". Ще одна ракета, за твердженням відомства, відхилилася від курсу і впала у безлюдній місцевості.

При цьому російське Міноборони заявило, що масована атака на Москву "провалилася", а всі ракети "Фламінго" були нібито знищені ще підлітом до цивільних об'єктів Московського регіону. Водночас російська влада раніше повідомляла про пошкодження Московського нафтопереробного заводу. За даними Reuters, в результаті атаки постраждала нафтопереробна інфраструктура, а сама атака стала найбільшою за масштабом у районі Москви з початку повномасштабної війни.

Саме походження ушкоджень на НПЗ у заяві російського Міноборони докладно не пояснюється. Російська влада, однак, характеризує удари як атаки по цивільних об'єктах.

У фіналі заяви Москва попередила про подальшу ескалацію. Російське військове відомство заявило, що у відповідь на атаки продовжуватиме і посилюватиме удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві.

Таким чином, після найбільшої атаки на Москву російська сторона публічно окреслила можливе посилення ракетних ударів по українській столиці. При цьому наведені Міноборони РФ цифри про кількість збитих цілей є заявами російської сторони та не підтверджені незалежним підрахунком.

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