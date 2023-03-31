logo

BTC/USD

28574.72

ETH/USD

1840.78

LTC/USD

90.09

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин внес изменения во внешнюю политику РФ: назвал главного врага антироссийской линии
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин внес изменения во внешнюю политику РФ: назвал главного врага антироссийской линии

Российский диктатор сообщил, что обновил концепцию внешней политики из-за изменений, произошедших в мире после полномасштабного вторжения в Украину.

сегодня, 18:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Во время заседания Совета Безопасности президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об изменении в концепции основных направлений внешней политики РФ. В документе также назван "главный проводник антироссийских линий". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "УП".

Путин внес изменения во внешнюю политику РФ: назвал главного врага антироссийской линии

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российский диктатор Владимир Путин сообщил 31 марта, что "подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации". По словам президента России, из-за значительных изменений в мире пришлось поправить и обновить основные документы РФ.

Детальнее об обновлении российской концепции внешней политики сообщил руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр утверждает, что изменения демонстрируют тенденции, которые начались с момента начала войны против Украины.

"В обновленной концепции, США названы главным проводником антироссийской линии", — сообщает издание УП со ссылкой на слова Лаврова.

Известно, что в документе произошли изменения о стратегическом партнерстве с Индией и Китаем, заявлено о симметричном и асимметричном ответе на угрозы в адрес РФ. Дополнение также касалось, что РФ может использовать армию для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что напряженность между США и Россией растет. Джо Байден озвучил послание Кремлю. Это впервые американский президент отреагировал на российские действия по поводу схваченного журналиста в России.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/31/7395884/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!