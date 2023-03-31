Путин внес изменения во внешнюю политику РФ: назвал главного врага антироссийской линии

Во время заседания Совета Безопасности президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об изменении в концепции основных направлений внешней политики РФ. В документе также назван "главный проводник антироссийских линий". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "УП".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

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Российский диктатор Владимир Путин сообщил 31 марта, что "подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации". По словам президента России, из-за значительных изменений в мире пришлось поправить и обновить основные документы РФ.

Детальнее об обновлении российской концепции внешней политики сообщил руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр утверждает, что изменения демонстрируют тенденции, которые начались с момента начала войны против Украины.

"В обновленной концепции, США названы главным проводником антироссийской линии", — сообщает издание УП со ссылкой на слова Лаврова.

Известно, что в документе произошли изменения о стратегическом партнерстве с Индией и Китаем, заявлено о симметричном и асимметричном ответе на угрозы в адрес РФ. Дополнение также касалось, что РФ может использовать армию для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что напряженность между США и Россией растет. Джо Байден озвучил послание Кремлю. Это впервые американский президент отреагировал на российские действия по поводу схваченного журналиста в России.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину.



