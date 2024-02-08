Путин внезапно изменил свои планы: президент РФ отменил важный визит

Президент России Владимир Путин должен был посетить Турцию 12 февраля. Одной из тем встречи Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана должен был стать вопрос украинского зерна. Однако за несколько дней до встречи между президентами, стало известно, что визит Путина отменен.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 февраля рассказал российским СМИ, что подготовка визита Путина в Турцию продолжается. Однако менее чем через час оказалось, что Путин не посетит Турцию в феврале. В Анкаре сообщили, что визит президента России к Эрдогану перенесен на конец апреля или начало мая.

Официальная причина, почему президент РФ Владимир Путин отменил визит в Турцию, не сообщается. Однако российские политологи утверждают, что визит перенесли на другую дату из-за выборов в обеих странах. В России состоятся президентские, а в Турции – парламентские.

Напомним, визит Путина в Турцию станет первым визитом российского диктатора в страну НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые темы, которые будут обсуждать Путин и Эрдоган, касаются Украины, в частности, транспорт украинского зерна через Черное море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после объявления о том, что Путин планирует визит в Турцию в ЕС, напомнили об ордере на арест президента России. Спикер ЕС Питер Стано отметил, что все страны, ратифицировавшие Римский устав МУС должны обязательно арестовать президента России Владимира Путина. Однако Турция не ратифицировала Римский устав.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который рассказал, какой сигнал Европа и США должны прислать Путину.