Путин внезапно заявил, что РФ не начинала войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа. Но ее якобы "начала не РФ", а она была "спровоцирована" так называемым госпереворотом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на выступление Путина во время парада в Москве.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Украинский народ стал заложником госпереворота и планов Запада, в этом причина нынешней катастрофы в Украине", — заявил Владимир Путин.

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Кремлевский диктатор заявил, что против его Родины якобы "вновь развязана настоящая война".

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины снова развязана настоящая война. Для нас, России нет недружественных как на Западе, так и на Востоке", — цинично заявил Путин.

Традиционно Путин адресовал порцию обвинений в сторону Запада, сказав, что тот якобы и "провоцирует конфликты".

По словам российского президента, западные лидеры твердят о своей исключительности, провоцируют конфликты, сеют ненависть, уничтожают семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю.

Также Путин отдельно во время выступления на параде обратился и к своим "воинам", которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины. Диктатор, страна которого несет колоссальные потери, говорит, что Россия "молится за них".

"Нет сейчас важнее вашей боевой работы. На вас лежит безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью выполняете ратный долг — боретесь за Россию. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Молятся за вас", — добавил Путин.

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