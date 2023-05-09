Путин внезапно заявил, что РФ не начинала войну против Украины

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа. Но ее якобы "начала не РФ", а она была "спровоцирована" так называемым госпереворотом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на выступление Путина во время парада в Москве.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Кремлевский диктатор заявил, что против его Родины якобы "вновь развязана настоящая война".
Традиционно Путин адресовал порцию обвинений в сторону Запада, сказав, что тот якобы и "провоцирует конфликты".
По словам российского президента, западные лидеры твердят о своей исключительности, провоцируют конфликты, сеют ненависть, уничтожают семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю.
Также Путин отдельно во время выступления на параде обратился и к своим "воинам", которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины. Диктатор, страна которого несет колоссальные потери, говорит, что Россия "молится за них".
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