Путин вновь напомнил о гарантиях по безопасности, заявив, что не хочет кровопролития

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия – это страна, которая всегда выступала за то, что, в первую очередь должны быть задействованы все дипломатические механизмы для урегулирования конфликтных ситуаций. Потому вооруженные противостояния и войны – это не выбор России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин заявил, что Россия всегда выступала против конфликтов и военных обострений. Москва всегда выступала за то, чтобы решать проблемные вопрос исключительно политико-демократическими способами, но это возможно только в том случае, если есть гарантии, которые закреплены юридически.

Президент России подчеркнул, именно поэтому Вашингтон и Брюссель уже получили предложения РФ по гарантиям безопасности. Как только Запад предоставит свой ответ, можно будет говорить о том, как двигаться дальше.

Читайте на портале "Комментарии" — своими предложениями по гарантиях безопасности президент РФ Путин фактически предложил своему американскому коллеге раздел сфер влияния в Европе. В центре этого предложения оказалась Украины. Фактически Кремль поставил вопрос ребром, обозначив, что Москва ни за что не смириться с евроатлантическими стремлениями Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" проанализировали, чем на ультиматум РФ ответят в США.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — в Кремле не исключают встречи Путин с Зеленским, но пока что подготовка к такому саммиту не ведется. Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, в чем причина.





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