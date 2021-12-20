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В Кремле рассказали, какой сигнал ждут от Киева, чтобы начать подготовку встрече Путин-Зеленский

В Кремле хотят получить от Киева конкретные предложения по встрече Путина и Зеленского

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле не занимаются подготовкой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Причина – отсутствие конструктивных предложений от украинской стороны для включения их в повестку дня встречи. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

В Кремле рассказали, какой сигнал ждут от Киева, чтобы начать подготовку встрече Путин-Зеленский

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что на сегодняшний день между Москвой и Киевом не ведется работа относительно того, чтобы согласовать темы по предстоящей встрече Путина и Зеленского, не ведется и работа по организации самой встречи. Песков отметил, что от Украины Россия не получила никаких предложений и месседжей.

По словам Пескова, внесение изменений в украинское законодательство в части предоставления украинского гражданства тем россиянам, которые якобы покинули свою Родину из-за политических преследований, не способствует тому, чтобы встреч президентов Украины России состоялась.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский дипломат Георгий Кунадзе считает, что Россия, стягивая войска к украинской границе, на самом деле не собирается нападать, Кремль таким образом просто блефует, повышая ставки в переговорах с Западом. Кунадзе высказал убеждение, что в Кремле прекрасно понимают, что Украина сегодня – это не Грузия образца 2008-го года и она точно даст серьезный отпор, если войска РФ пойдут в наступление, к тому же, если на чаши весов поставить угрозу войну и саму войну, то первое куда более эффективнее. Война же – это такая вещь, исход которой невозможно предсказать.



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Источник: https://ria.ru/20211220/vstrecha-1764531144.html
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