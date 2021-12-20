В Кремле рассказали, какой сигнал ждут от Киева, чтобы начать подготовку встрече Путин-Зеленский

В Кремле не занимаются подготовкой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Причина – отсутствие конструктивных предложений от украинской стороны для включения их в повестку дня встречи. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что на сегодняшний день между Москвой и Киевом не ведется работа относительно того, чтобы согласовать темы по предстоящей встрече Путина и Зеленского, не ведется и работа по организации самой встречи. Песков отметил, что от Украины Россия не получила никаких предложений и месседжей.

По словам Пескова, внесение изменений в украинское законодательство в части предоставления украинского гражданства тем россиянам, которые якобы покинули свою Родину из-за политических преследований, не способствует тому, чтобы встреч президентов Украины России состоялась.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский дипломат Георгий Кунадзе считает, что Россия, стягивая войска к украинской границе, на самом деле не собирается нападать, Кремль таким образом просто блефует, повышая ставки в переговорах с Западом. Кунадзе высказал убеждение, что в Кремле прекрасно понимают, что Украина сегодня – это не Грузия образца 2008-го года и она точно даст серьезный отпор, если войска РФ пойдут в наступление, к тому же, если на чаши весов поставить угрозу войну и саму войну, то первое куда более эффективнее. Война же – это такая вещь, исход которой невозможно предсказать.





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