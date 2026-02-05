logo

Путин впервые относится к мирным переговорам серьезно: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин впервые относится к мирным переговорам серьезно: что произошло

Путин прекрасно представляет, в чем суть негласного общественного договора с его населением

5 февраля 2026, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как бы кто ни пытался приуменьшить разговор Си за Трампом, но все же она на определенные размышления приводит, особенно учитывая, что Си поговорил с Путиным. Сюда же следует отнести достаточно скупые комментарии обеих делегаций из Абу-Даби, что является косвенным, но четким доказательством: стороны относятся к переговорам серьезно, что впервые за длительное время. Об этом рассказал блогер, политический аналитик Карл Волох.

Путин впервые относится к мирным переговорам серьезно: что произошло

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"В соцсетях принято смеяться над экспертами, ссылающимися на экономические проблемы РФ, мол, Путину наплевать на них, потому что население рабское и никогда не протестует. По-моему, это не так. И доказательство лежит перед глазами. Одна из двух главных причин нехватки денег в бюджете – высокий курс рубля. Если бы Путин согласился его девальвировать, ему гораздо легче было бы финансировать как войну, так и другие сферы. Но он этого не делает", – отметил эксперт.

Он объясняет, что все дело в том, что в отличие от вас, Путин прекрасно представляет, в чем суть негласного общественного договора с его населением. И не желает этот договор нарушать. Кстати, то же касается мобилизации.

Карл Волох отмечает, иными словами, причина отнестись к мирным переговорам серьезно у Путина есть. Другое дело, преобладает ли она негатив от подписания прекращения огня на фоне фактического провала СВО. И есть уже давление от Си. И считает ли реальным "кнут" от Трампа. Об этом все можем только догадываться. И ждать.

Читайте на портале "Комментарии" — высшее руководство России публично подтвердило преданность максималистским целям войны против Украины и фактически отвергло возможность мирного урегулирования без выполнения требований Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – "Война должна закончиться сейчас": Вэнс очертил позицию США по Украине и России.




