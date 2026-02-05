logo_ukra

Путін вперше ставиться до мирних перемовин серйозно: що відбулося
НОВИНИ

Путін вперше ставиться до мирних перемовин серйозно: що відбулося

Путін прекрасно уявляє, в чому суть негласного суспільного договору з його населенням

5 лютого 2026, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як би хто не намагався применшити розмову Сі за Трампом, та все ж таки вона на певні роздуми наводить, особливо враховуючи, що перед цим Сі поговорив із Путіним. Сюди ж варто віднести доволі скупі коментарі обох делегацій з Абу-Дабі, що є непрямим, але чітким доказом: сторони ставляться до переговорів серйозно, що вперше за тривалий час. Про це розповів блогер, політичний аналітик Карл Волох.

Путін вперше ставиться до мирних перемовин серйозно: що відбулося

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"У соцмережах заведено глузувати з експертів, котрі посилаються на економічні проблеми РФ, мовляв, Путіну начхати на них, бо населення рабське й ніколи не протестує. На мій погляд, це не так. І доказ лежить перед очима. Одна з двох головних причин нестачі грошей у бюджеті – високий курс рубля. Якби Путін погодився його девальвувати, йому значно легше було б фінансувати як війну, так й інші сфери. Але він цього не робить", – зазначив експерт. 

Він пояснює, вся справа у тому, що на відміну від вас, Путін прекрасно уявляє, в чому суть негласного суспільного договору з його населенням. І не бажає цей договір порушувати. До речі, те ж стосується мобілізації. 

Карл Волох зауважує, іншими словами, причина поставитися до мирних перемовин серйозно в Путіна є. Інша справа, чи переважає вона негатив від підписання припинення вогню на тлі фактичного провалу "СВО". І чи є вже тиск від Сі. І чи вважає реальним "батіг" від Трампа. Про це все можемо лише здогадуватися. І чекати.

