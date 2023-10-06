Путин впервые рассказал, что выявили в телах погибших на самолете Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин решил пролить свет на события с авиакатастрофой, в которой погиб главарь "ПВК Вагнер" Евгений Пригожин и его ближайшее окружение. По словам Путина, в телах погибших были выявлены фрагменты гранат и никакого внешнего влияния на самолет не было. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал на "Валдае", слова которого цитируют российские СМИ.

Разбился самолет Пригожина. Фото: из открытых источников

Диктатор отметил, что такие подробности ему сообщил руководитель следственного комитета по результатам проведенной экспертизы.

Путин отметил, что следствие по делу об авариях частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее нужно провести.

Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожение 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

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