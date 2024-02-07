Журналист из Соединенных Штатов, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон записал интервью у президента России Владимира Путина. Он стал первым тележурналистом с Запада, получившим возможность пообщаться с Путиным с начала полномасштабной войны России на территории Украины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Факт интервью подтверждает спикер российского президента Дмитрий Песков. Представляя объяснение, почему российский президент согласился на интервью, Песков заявил, что позиция Карлсона "отличается от других".

"Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", — ответил пресс-секретарь Путина.

Как сообщает The Wall Street Journal , текст интервью может быть опубликован уже завтра, 8 февраля. Как сообщил Карлсон, интервью будет обнародовано на сайте X и TuckerCarlson.com, сайте медиа-стартапа комментатора.

Карлсон прибыл в Москву в начале месяца, намереваясь записать интервью у президента РФ. Комментируя свое намерение, он сказал, что важно понимать взгляды Путина, учитывая, как война меняет страны мира.

"Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас", — подчеркнул Карлсон в видео. "Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которой они замешаны, и мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы", – информирует его WSJ.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон работал на многих телеканалах от CNN до MSNBC и, наконец, Fox News. Журналист был звездой на этом телеканале, где с 2016 по 2023 год он вел вечернее политическое телешоу Tucker Carlson Tonight, аудитория которого подчас увеличивалась до 5 млн зрителей. Уволившись с этого телеканала создал Tucker Carlson Network.

В соцсети Х его видеоролики в среднем имеют от 3 до 6 млн просмотров. Аудитория тележурналиста – это преимущественно сторонники крайне правых взглядов и любители теорий заговора.

Ранее, американский журналист заявил, что у правительства США есть космический корабль инопланетян, обнародовавший фантазии властей РФ об американских лабораториях по производству биологического оружия на территории Украины, говорил, что Украина виновна в разрушении Каховской ГЭС, и обвинил Вашингтон в причастности к подрыву газопровода. Северный поток".

Он был первым и самым ярким от лагеря представителей правых сил, подвергавших сомнению поддержку Соединенными Штатами Украины после вторжения РФ, и помогал сформировать такие взгляды на Капитолийском холме.

Важно, что именно Карлсон брал интервью у многих разных политиков, в частности, Дональда Трампа и не скрывающего свои антиукраинские взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще у нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин в Турции хочет показать электорату, что Россия еще "ого-го"