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Путин впервые за 24 года посетит одного из главных союзников России

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Северную Корею, где встретится с ее лидером Ким Чен Ином.

сегодня, 13:44
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин собирается совершить рабочий визит в Северную Корею, а затем посетить Вьетнам. Сейчас отсутствует дата точного визита Путина в обе азиатские страны, однако предварительно полет намечен на конец июня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин впервые за 24 года посетит одного из главных союзников России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российское издание "Ведомости" со ссылкой на дипломатические источники в Кремле указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшие недели посетит одного из своих главных современных союзников — Северную Корею. Кроме того, посол РФ в КНДР Александр Мацегора подтвердил, что Пхеньян "активно готовится" ко встрече с Путиным. Вероятно, российский диктатор посетит Северную Корею в конце июня.

После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ожидается, что Путин отправится во Вьетнам, куда главу Кремля пригласили еще в марте этого года.

Визит Путина в Северную Корею станет вторым для российского диктатора. Ранее Путин приезжал в Пхеньян в 2000 году и встретился с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром. В последний раз Путин с действующим лидером Северной Кореи встречался в сентябре 2023 года на востоке РФ. Вероятно, тогда российский диктатор и Ким Чен Ын договорились о поставках оружия в РФ, а взамен КНДР получит российские технологии к спутникам и ракетам.

После полномасштабного вторжения России в Украину Северная Корея и Иран стали главными союзниками России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале июня российский правительственный VIP-самолет совершил неанонсированный полет в Северную Корею. Вероятно, целью полета стала подготовка к визиту Путина в КНДР.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин получил "ядерное" предупреждение от США.



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