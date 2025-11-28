logo

НОВОСТИ

Путин впервые за 4 года собрался к Моди: почему в Москве называют визит "очень важным"

В Кремле рассчитывают, что стороны подпишут ряд межправительственных и коммерческих документов

28 ноября 2025, 13:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин 4-5 декабря посетит Индию для обсуждения двусторонних отношений и ключевых международных тем. О визите сообщили в Москве и индийском МИД. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters". 

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

В рамках поездки Путин проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и встретится с президентом Индии Драупади Мурму.

Ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих документов, однако их содержание пока не раскрывается. Последний визит Путина в Индию состоялся в декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны против Украины.

В Кремле подчеркивают "важность" встречи, отмечая, что она позволит обсудить ключевые направления российского-индийского сотрудничества, которое Москва называет "особо привилегированным стратегическим партнерством". Оно охватывает политическую, экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы.

Отношения двух стран остаются в фокусе международного внимания из-за энергетического сотрудничества. США неоднократно призывали Индию сократить закупки российской нефти, однако в последние годы она была одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов. 

При этом, как сообщает Reuters, в декабре импорт российской нефти в Индию может снизиться до минимального уровня за три года. Трейдеры и нефтяные компании отмечают, что индийские переработчики ищут альтернативные поставки, опасаясь рисков, связанных с западными санкциями.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия начала активные переговоры с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу замены российской нефти, попавшей под действие новых американских санкций. Этот шаг может существенно ударить по Москве, ведь Индия в последние три года оставалась одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей.




Источник: https://www.reuters.com/world/india/russias-putin-visit-india-december-4-5-russian-state-media-say-2025-11-28/
