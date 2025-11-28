Путін вперше за 4 роки зібрався до Моді: чому у Москві називають візит "дуже важливим"

Російський диктатор Володимир Путін 4-5 грудня відвідає Індію для обговорення двосторонніх відносин та ключових міжнародних тем. Про візит повідомили у Москві та індійському МЗС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

У рамках поїздки Путін проведе переговори з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та зустрінеться з президентом Індії Драупаді Мурму.

Очікується підписання низки міжурядових та комерційних документів, проте їх зміст поки що не розкривається. Останній візит Путіна до Індії відбувся у грудні 2021 року, за кілька місяців до початку повномасштабної війни проти України.

У Кремлі наголошують на "важливості" зустрічі, зазначаючи, що вона дозволить обговорити ключові напрями російсько-індійської співпраці, яку Москва називає "особливо привілейованим стратегічним партнерством". Воно охоплює політичну, економічну, науково-технічну та гуманітарну сфери.

Відносини двох країн залишаються у фокусі міжнародної уваги через енергетичну співпрацю. США неодноразово закликали Індію скоротити закупівлі російської нафти, проте останніми роками вона була одним із найбільших покупців російських енергоресурсів.

При цьому, як повідомляє Reuters, у грудні імпорт російської нафти до Індії може знизитись до мінімального рівня за три роки. Трейдери та нафтові компанії зазначають, що індійські переробники шукають альтернативні поставки, побоюючись ризиків, пов'язаних із західними санкціями.

Індія розпочала активні переговори з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни російської нафти, що потрапила під дію нових американських санкцій. Цей крок може суттєво вдарити по Москві, адже Індія останні три роки залишалася одним з найбільших покупців російських енергоносіїв.




