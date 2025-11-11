Индия готовит "предательство" для Путина: которые уже начались переговоры

Индия начала активные переговоры с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу замены российской нефти, попавшей под действие новых американских санкций. Этот шаг может существенно ударить по Москве, ведь Индия в последние три года оставалась одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Индия готовится к отказу от российской нефти. Фото из открытых источников

По данным Bloomberg, руководители ведущих индийских нефтеперерабатывающих компаний провели переговоры с представителями государственных гигантов Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) в ходе энергетической конференции в Абу-Даби. Источники сообщают, что ближневосточные производители гарантировали Индии стабильные поставки, чтобы заменить российскую нефть.

Причина такого изменения позиции Индии стали санкции США, которые с декабря начинают действовать против "Роснефти" и "Лукойла". Поэтому пять крупнейших индийских НПЗ (Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy) полностью остановили закупки российского сырья.

В настоящее время российскую нефть продолжают покупать только Indian Oil у компаний, не попавших под санкции и частично принадлежащая "Роснефти" Nayara Energy. Однако даже они сокращают объемы импорта.

Чтобы занять российскую нишу, Саудовская Аравия резко снизила цены на свои сорта со снабжением в декабре. Как отмечает The Economic Times, это "прямое приглашение индийским НПЗ" перейти на ближневосточную нефть и заменить российскую. В частности, Reliance Industries в октябре увеличила импорт из Саудовской Аравии на 87%, а Indian Oil и Hindustan Petroleum договорились о дополнительных поставках из США и Латинской Америки.

В результате в России начали накапливаться нереализованные объемы нефти. По данным Bloomberg, в начале ноября в море хранилось 382 млн баррелей российского сырья, что на 30 млн больше, чем в конце лета.

