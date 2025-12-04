Российский диктатор Владимир Путин прибыл с первым за четыре года визитом в Индию. Правительственный самолет приземлился на авиабазе Военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские пропагандистские издания.

Путин и Моди (фото из открытых источников)

У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед их появлением на авиабазе выступили индийские танцовщицы.

Путин и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу. В составе российской делегации, в частности, присутствует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Визит продлится два дня. Вечером 4 декабря Путин проведет неформальную встречу с Моди. Во время ужина они обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства (двусторонние отношения были повышены до соответствующего уровня в 2010 году). Кроме того, Моде подтвердит якобы заинтересованность Индии в скорейшем урегулировании войны в Украине.

5 декабря состоятся формальные переговоры – в узком и широком форматах в Хайдарабадском дворце. Путина будут сопровождать семь министров, среди которых министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минсельхоза Оксана Лут и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также глава Центробанка Эльвираи "Росатома" и "Роскосмоса".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в ноябре могут снизиться примерно на 35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Основными причинами называют снижение цен на нефть и влияние санкций. Об этом сообщает Reuters. По данным аналитиков, в ноябре российский бюджет получит около 520 миллиардов рублей от энергетического экспорта – это на 7,4% меньше, чем в октябре. По итогам января-ноября поступления от нефти и газа составляют примерно 8 триллионов рублей, что на 22% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Среди ключевых факторов падения доходов – более дешевая нефть и укрепление рубля. По данным экспертов, средняя цена российской нефти в этом году была 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году – 68,3 доллара.

