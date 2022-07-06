Путин все-таки решился на мобилизацию в РФ: что известно

Как передает портал "Комментарии", война, которую развязал Кремль против Украины, уже ощутимо бьёт по рядовых россиянах. От этой военной авантюры Путина у России одни убытки. Именно поэтому на днях Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации. Только нюанс состоит в том, что это не та традиционная мобилизация, которую знают в Украине, на войну никого массово отправлять пока что не будут. Задачи стоят другие, говорится в сюжете проекта Freedom.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что у России катастрофически не хватает трудовых ресурсов, есть уже проблемы с техникой и самое главное – комплектующими для её ремонта. Поэтому в России оперативно подписали указ о технической мобилизации. Если говорить проще, то любое предприятие теперь должно будет отказаться от своей работы. Приоритет должен отдаваться выполнению заказа, который исходит от государства. Главное – выполнить этот заказ, если нужно, люди будут работать в 2-3 смены, лишь бы во заказ был выполнен в сроки. Это касается не только государственных, но и частных предприятий.

Эксперт считает, что у Кремля проблемы с военной техникой, которую доставляют из Украины и той, которая давно была на складах и нуждается в ремонте.

Олег Жданов считает, что решение о технической мобилизации ещё раз показывает, что Россия совсем была не готова к долгой войне, рассчитывала на то, что действительно удастся закончить операцию в сжатые сроки.

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