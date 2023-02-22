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Путин вспомнил о друге Си: просит Китай помочь в борьбе против Запада

Российско-китайский альянс становится всё более зримой перспективой на фоне консолидации стран Запада

сегодня, 17:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня китайский дипломат встретился в Москве с Владимиром Путиным. Эту встречу президент РФ начал с очевидных попыток заигрывать с китайскими дипломатами. Он попросил собеседника передать привет китайскому правителю Си Цзиньпину, назвав его "нашим и моим другом". 

Путин вспомнил о друге Си: просит Китай помочь в борьбе против Запада

Владимир Путин. Фото из открытых источников


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"Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы: всё идёт поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей", – отметил Владимир Путин.

Российский диктатор посетовал, что после распада двуполярного мира у России возникли сложности на международной арене, и назвал Китай основным партнером в этой ситуации.

В свою очередь Ван И признал "сложную международную ситуацию" и отметил, что в любом кризисе "всегда есть возможности".

"Мы также готовы подчеркнуть, что наши отношения всегда не направлены на третьи страны и, конечно, не подвержены, не поддаются давлению со стороны третьих сторон", — сказал Ван И.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай на днях представит некий мирных план по урегулированию российско-украинской войны. Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И уже показал соответствующие наработки Киеву и Москве. Кроме того, активно муссируется информация о возможном скором визите в РФ китайского лидера Си Цзиньпиня. Какие ожидания от китайских предложений? Куда в итоге может качнуться официальный Пекин – более активно в сторону близкому по авторитарному стилю правления Кремлю, или же, скрепя сердце, в сторону коллективного Запада с его далекими от КНР демократическими ценностями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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