Какой мирный план для Украины подготовил Китай – чью сторону в итоге выберет Си Цзиньпин

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Кравцев Сергей
Китай на днях представит некий мирных план по урегулированию российско-украинской войны. Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И уже показал соответствующие наработки Киеву и Москве. Кроме того, активно муссируется информация о возможном скором визите в РФ китайского лидера Си Цзиньпиня. Какие ожидания от китайских предложений? Куда в итоге может качнуться официальный Пекин – более активно в сторону близкому по авторитарному стилю правления Кремлю, или же, скрепя сердце, в сторону коллективного Запада с его далекими от КНР демократическими ценностями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос признался, что ничего не ожидает от китайского мирного плана.
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Что касается того, куда качнется КНР, мы уже сейчас видим, отмечает Игорь Семиволос, что риторика официального Пекина становится более агрессивной, антиамериканской.
Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что Китай останется на тех же позициях, что сформулировал еще в прошлом году. А именно – формальный нейтралитет.
Он не исключает вероятность, что Китай будет предлагать включить себя как одного из участников соответствующих международных договоренностей. И, к примеру, предложить помочь с посредничеством. Но не лично, а через какие-то азиатские или ближневосточных страны, предполагает Илия Куса.
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