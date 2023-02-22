Какой мирный план для Украины подготовил Китай – чью сторону в итоге выберет Си Цзиньпин

Китай на днях представит некий мирных план по урегулированию российско-украинской войны. Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И уже показал соответствующие наработки Киеву и Москве. Кроме того, активно муссируется информация о возможном скором визите в РФ китайского лидера Си Цзиньпиня. Какие ожидания от китайских предложений? Куда в итоге может качнуться официальный Пекин – более активно в сторону близкому по авторитарному стилю правления Кремлю, или же, скрепя сердце, в сторону коллективного Запада с его далекими от КНР демократическими ценностями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Риторика официального Пекина становится более агрессивной, антиамериканской

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос признался, что ничего не ожидает от китайского мирного плана.

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"Считаю, что это скорее такой себе маневр, чтобы оправдать свое неголосование в ООН по украинской резолюции к годовщине российского вторжения. Чтобы пояснить такое свое поведение, КНР и выдвигает некую альтернативную резолюцию, альтернативный план, важный ему для диалога со странами глобального Юга, с которыми он видит свое будущее и формирует с некоторыми из них альянсы", – аргументирует эксперт.

Что касается того, куда качнется КНР, мы уже сейчас видим, отмечает Игорь Семиволос, что риторика официального Пекина становится более агрессивной, антиамериканской.

"При этом, Китай до сих пор остается довольно зависимым экономически от США и Европы. И не в его интересах "побить с ними горшки", делать какие-то резкие шаги. Это, думаю, и не произойдет. Но китайская фронда будет – чем далее, тем более заметной", – прогнозирует директор Центра Ближневосточных исследований.

Руководство КНР предложит, чтобы война закончилась переговорами – с закреплением определенной линии разграничения

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что Китай останется на тех же позициях, что сформулировал еще в прошлом году. А именно – формальный нейтралитет.

"Скорее всего, руководство КНР предложит, чтобы война закончилась переговорами – с закреплением определенной линии разграничения на тот момент, когда эти переговоры будут идти. Возможно, Украине предложат какие-то гарантии ядерной безопасности. Для Пекина, как и для остального мира, это приоритетный момент", – акцентирует эксперт.

Он не исключает вероятность, что Китай будет предлагать включить себя как одного из участников соответствующих международных договоренностей. И, к примеру, предложить помочь с посредничеством. Но не лично, а через какие-то азиатские или ближневосточных страны, предполагает Илия Куса.

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