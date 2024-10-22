Путин встретился с Си Цзиньпином на саммите БРИКС: что заявили лидеры стран

Российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, приехавшим в Казань на саммит БРИКС. Во время встречи Путин заявил, что, несмотря на войну в Украине, Россия и Китай наращивают торговлю, а Си добавил, что Москва и Пекин прошли через "беспрецедентные испытания". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

22 октября Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани. Во время разговора российский диктатор заявлял, что сотрудничество РФ и КНР происходит на равноправных отношениях, несмотря на "отрицательное внешнее влияние".

"Отношения России и Китая – образец того, как должны строиться отношения между странами, сотрудничество носит равноправный и неконъюнктурный характер. Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее влияние, продолжают наращивать торговлю", – сказал Путин.

Лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что международные факторы не повлияли на сотрудничество между КНР и Россией.

"За прошедшие 10 лет российско-китайские отношения выдержали беспрецедентные испытания, их нерушимость не может поколебать серьезные потрясения на международной арене", — заявил Си Цзиньпин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина спросили, не превратилась ли Россия в "младшего партнера" Китая. Российский диктатор ответил, что страны уважают друг друга и строят отношения "с учетом интересов друг друга". Однако статистика свидетельствует о другом – большей зависимости экономики РФ от Китая.

Также "Комментарии" писали об иностранном лидере, который в последний момент отказался ехать на саммит БРИКС в Россию.