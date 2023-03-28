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Путин ввел плату за выход иностранных компаний с рынка РФ: во сколько обошлась "свобода" первой компании

Компании, еще не полностью вышедшие из России, теперь профинансируют российский бюджет

сегодня, 16:20
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Автор:

Лиля Воробьева

За возможность уйти с российского рынка норвежская компания Wenaas заключила первое соглашение о "добровольном пожертвовании" в бюджет России. Об этом сообщает Financial Times .

Путин ввел плату за выход иностранных компаний с рынка РФ: во сколько обошлась "свобода" первой компании

Путин ввел плату за выход с российского рынка (фото из открытых источников)

Соглашение с российским правительством компания заключила после того, как продала свои гостиницы в России. Стоимость сделки составила около 203 млн. евро, в том числе и "10-процентный взнос в бюджет РФ".


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В публикации говорится, что все еще не полностью вышедшие из российского рынка компании теперь заплатят процент в бюджет РФ прямыми платежами в случае выхода из страны.

Ранее идущие с российского рынка компании могли выбирать между "добровольным вкладом" в государственный бюджет РФ, он составлял 10% от стоимости продаж или отсрочкой платежа от продаж на несколько лет.

Но сегодня каждая транзакция, связанная с выходом компании из России, должна быть согласована с правительственной комиссией иностранных инвестиций.

Журналисты издания пишут, что многие, пытающиеся выйти компании, оказались в ловушке долгого и запутанного процесса.

Известно, что в настоящее время около 2 000 заявок ждут одобрения. Но комиссия собирается трижды в месяц и рассматривает не более 7 заявок на одно заседание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дефицит бюджета в РФ уже превысил плановый на год. За первые 20 дней марта дефицит бюджета в РФ превысил февральский, а с начала года составил 3,7 трлн руб, что больше планового показателя на весь 2023-й (2,9 трлн руб). "Черная дыра" в российской экономике расширяется благодаря санкциям, но по-прежнему не так быстро, как хотелось бы. Российский Центробанк сейчас всеми силами пытается удержать курс рубля, "зажимая деньги для экономики".



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