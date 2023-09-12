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Путин вводит новый праздник в России: он связан с войной в Украине

В российской Госдуме появился проект Путина по поводу нового праздника.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент России подал в Госдуму РФ предложение о создании нового праздника "Дня Соборности", касающегося незаконного присоединения Россией временно оккупированных территорий Украины в 2022 году.

Путин вводит новый праздник в России: он связан с войной в Украине

Путин и руководители оккупированных Россией администраций. Фото из открытых источников

Указ у Путина в базе данных российской думы получил название "День воссоединения новых регионов с РФ", который планируется отмечать в России каждый год 30 сентября.


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Именно 30 сентября 2022 года Путин объявил об аннексии четырех украинских областей: самопровозглашенных, так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на востоке Украины, которые находятся в оккупации с 2014 года, а также Херсонской и Запорожской областей на юге, частично оккупированы после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Таким образом, Путин попытаться легитимизировать незаконный захват украинских территорий, которые он провозгласил частью России. В начале сентября оккупационные администрации устроили выборы на территории этих четырех областей, которые международное сообщество осудило и не признало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал, что именно по мнению Кремля нужно для начала мирного окончания войны в Украине. Подобное мнение высказал и президент России Владимир Путин во время экономического форума.

Также "Комментарии" писали о Путине, который рассказал для чего начал войну в Украине и кто это оценит. Владимир Путин повторил нарративы Российской империи времен Екатерины II, заявив о необходимости захватить Крымский полуостров, ведь эти действия смогут оценить только будущие поколения.



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Источник: https://t.me/tass_agency/209171
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