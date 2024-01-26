Путин выдал очередную ахинею о причине войны в Украине: что сказал

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что РФ воюет в Украине якобы за "справедливое дело", а российская армия, совершая преступления на украинской территории, "делает все правильно". Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Путин снова говорил о войне в Украине. Фото из открытых источников

Российский диктатор заявил, что после смены власти в 2014 году в Украине якобы начали истреблять тех, кто был настроен выстраивать добрососедские отношения с Москвой. Он снова повторил, что в Украине начал возникать так называемый "антироссийский анклав".

По словам Владимира Путина, РФ решила вторгнуться в Украину после того, как якобы была "десять раз подряд обманута касательно нерасширения НАТО".

Как известно, война в Украине принесла России рекордные со времен Второй мировой войны потери, а против страны ввели рекордное в мире количество санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.