Путин выдвинул Европе условия для участия в переговорном процессе

Путин заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану. Кроме этого кремлевский диктатор посетовал, что якобы европейцы мешают Трампу наладить мир. А также выдвинул условия для возвращения ЕС в переговорный процесс с РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. У них нет мирной повестки дня. Они же на стороне войны. И даже когда они пытаются вроде бы внести какие-то все. эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс.

При этом он допустил возвращение европейцев к переговорам по Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

"Они это понимают. И тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вот в чем их цель. Мы это четко видим. Поэтому, если они хотят вернуть действительно почву, реальность, исходя из той ситуации, которая складывается на Земле, как в таких случаях, пожалуйста, начинайте",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советники президента Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров с Путиным в Москве встретятся с президентом Зеленским в одной из европейских стран. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

До этого французские СМИ писали, что встреча может состояться в Ирландии, где сейчас находится с визитом Зеленский.



