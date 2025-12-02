Путін виставив Європі умови для участі у переговорному процесі

Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану. Окрім цього кремлівський диктатор поскаржився, що нібито європейці заважають Трампу налагодити мир. А також виставив умови для повернення ЄС у переговорний процес з РФ.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Спостерігаючи, що результат їм сьогодні теж не подобається, вони почали заважати чинній адміністрації Сполучених Штатів і президенту Трампу досягти миру за допомогою переговорів. Самі відмовилися від мирних переговорів і президенту Трампу заважають. У них немає мирного порядку денного. Вони ж на боці війни. І навіть коли вони намагаються нібито внести якісь зміни в пропозицію Трампа, ми ж це чітко бачимо. Всі ці зміни спрямовані тільки на одне — на те, щоб взагалі заблокувати весь цей мирний процес. Висунути такі вимоги, які для Росії є абсолютно неприйнятними",- поскаржився Путін.

При цьому він допустив повернення європейців до переговорів щодо України, якщо вони "будуть враховувати реалії на землі".

"Вони це розуміють. І тим самим звалити потім на Росію згортання цього мирного процесу. Ось у чому їхня мета. Ми це чітко бачимо. Тому, якщо вони хочуть повернути, дійсно, грунт, реальність, виходячи з тієї ситуації, яка складається на Землі, як у таких випадках, будь ласка, починайте",- заявив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів з Путіним у Москві зустрінуться з президентом Зеленським в одній з європейських країн. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

Перед тим французькі ЗМІ писали, що зустріч може відбутися в Ірландії, де зараз перебуває з візитом Зеленський.



