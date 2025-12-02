logo_ukra

Мирні переговори у Москві: що будуть робити Віткофф і Кушнер після зустрічі з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

Мирні переговори у Москві: що будуть робити Віткофф і Кушнер після зустрічі з Путіним

Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним відбудуться вже зовсім скоро

2 грудня 2025, 16:58
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів з Путіним у Москві зустрінуться з президентом Зеленським в одній з європейських країн. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

Мирні переговори у Москві: що будуть робити Віткофф і Кушнер після зустрічі з Путіним

Візит Віткоффа і Кушнера до РФ (фото з відкритих джерел)

Перед тим французькі ЗМІ писали, що зустріч може відбутися в Ірландії, де зараз перебуває з візитом Зеленський.

Мирні переговори у Москві: що будуть робити Віткофф і Кушнер після зустрічі з Путіним - фото 2

Як повідомляють джерела ABC News, Стівен Віткофф, для якого це вже шостий візит до Москви з початку року, привіз оновлену версію мирного плану. Цей план обговорювався з представниками України у Флориді на вихідних.

Головною перешкодою на переговорах залишається територіальне питання. Кремль вимагає від України передачі всієї території Луганської та Донецької областей. Росія також відмовляється від будь-якої форми перемир’я. У свою чергу Україна наполягає на припиненні бойових дій по поточній лінії фронту.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом. Наразі Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.

За даними медіа, Ван Ї та Сергій Шойгу обговорювали взаємодію спецслужб Російської Федерації та КНР. Також розглядали "актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки". Наразі відсутня підтверджена інформація щодо можливої зустрічі глави МЗС Китаю з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Візит Ван Ї збігся у часі з прибуттям до Москви спецпосланця США Стівена Віткоффа, який планує зустрітися з Володимиром Путіним. Попередньо повідомлялося, що на цій зустрічі буде присутній Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

 



