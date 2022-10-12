Путин выдвинул условие для ремонта "Северного потока"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Кремль готов начать ремонт поврежденных газопроводов "Северного потока", но при условии, что их и дальше будут использовать. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал 12 октября.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
"Отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута – это первостепенное условие", — заявил Путин.
Кроме того, Путин заявил, что РФ якобы готова поставлять газ в ЕС уцелевшей ветвью "Северного потока-2". Более того, Путин даже обещает поставлять дополнительные объемы газа в зимний период.
"Если мы с европейцами придем к совместному решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" — а одна ветвь, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может быть поврежденной. Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза", — сказал Путин.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила. Причиной аварии на линии газопровода называют сотни килограммов тротила. Именно с такими комментариями отправили доклад представители Дании и Швеции в ООН. 26 сентября произошла авария на трубопроводе "Северный поток-2", из-за которой в Балтийское море попало большое количество газа, а сам газопровод остановил поставки газа. Два истока были зафиксированы в территориальных водах Дании и еще две в экономической зоне Швеции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости