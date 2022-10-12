Путин выдвинул условие для ремонта "Северного потока"

Кремль готов начать ремонт поврежденных газопроводов "Северного потока", но при условии, что их и дальше будут использовать. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал 12 октября.

"Отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута – это первостепенное условие", — заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что РФ якобы готова поставлять газ в ЕС уцелевшей ветвью "Северного потока-2". Более того, Путин даже обещает поставлять дополнительные объемы газа в зимний период.

"Если мы с европейцами придем к совместному решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" — а одна ветвь, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может быть поврежденной. Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила. Причиной аварии на линии газопровода называют сотни килограммов тротила. Именно с такими комментариями отправили доклад представители Дании и Швеции в ООН. 26 сентября произошла авария на трубопроводе "Северный поток-2", из-за которой в Балтийское море попало большое количество газа, а сам газопровод остановил поставки газа. Два истока были зафиксированы в территориальных водах Дании и еще две в экономической зоне Швеции.