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Путин выпустил на свободу людоеда из Сахалина после войны в Украине

Российский людоед Денис Горин получил помилование от Путина после того, как принимал участие в боевых действиях на войне в Украине.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия регулярно набирала в свои отряды узников, которые через некоторое время могли получить свободу. Так случилось и с людоедом и убийцей четырех человек Денисом Гориным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Сибирь.Реалии".

Путин выпустил на свободу людоеда из Сахалина после войны в Украине

Путин помиловал российского людоеда Дениса Горина. Фото из открытых источников

Новость о помиловании от Путина, которое получил российский людоед и убийца, распространилась в российских телеграмм-каналах, а издание "Сибирь.Реалии" подтвердило эту информацию через соседа Горина, по имени Дмитрий.


"Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранения. Считай, на свободе, помилован. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", — рассказал сосед Дмитрий о российском людоеде.

Согласно версии следствия, Денис Горин в 2010 году убил человека. Россиянин срезал мясо с трупа мужчины и хранил его в холодильнике, периодически используя в пищу. Кроме убийства в 2010 году Горин также убивал людей еще несколько раз. Пока известно о по меньшей мере четырех случаях.

Суд вынес приговор россиянину 22 года тюрьмы. Однако после начала войны Денис Горин попал на фронт в Украину, получил ранения и теперь оказался на свободе. В ноябре Владимир Путин выпустил на свободу по меньшей мере 17 россиян, ранее судимых за убийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин помиловал насильника и убийцу, а также сатаниста.

Также "Комментарии" писали о куме Владимира Путина, который неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий", назвав их похожими на нацистские.




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Источник: https://www.sibreal.org/a/vlasti-vypustili-na-svobodu-ubiytsu-4-chelovek-i-lyudoeda-s-sahalina/32696512.html
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