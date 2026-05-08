Путин вышел из переговоров: когда объявит мобилизацию

Кравцев Сергей
Когда Путин понимает, что что-то хочется, но он не может этого добиться, то принимает коллективное политическое решение, закрывающее пути к отступлению. Так, с признанием Запорожской и Херсонской области частью РФ. Сейчас он следует за этим аналогом. Это связано с тем, что Путин трус и очень тяжело принимает решение. Ему нужно коллективное прикрытие, когда решение принимается не им одним, с одной стороны, а с другой, само решение, будто и принятое, а на самом деле откладывается на потом. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Политолог рассказывает, что Россия потеряла инициативу в переговорах. И 9 мая стало триггером. Не столько и не только из-за угроз Украины, сколько из-за отказа Трампа и Рубио надавить на Украину. У нас не было утечки информации о том, что Трамп лично просил Зеленского не бить по Москве. Это, похоже, впервые за год Трамп проигнорировал Путина в столь важном для Путина деле.
Вадим Денисенко отмечает, что переговоры зашли в абсолютный тупик и напрашивается новый формат с привлечением других стран. Визит Трампа в Китай может родить этот новый формат. Следовательно, Россия хочет сыграть на опережение и на поднятие ставок. Кремль уже занял позицию сумасшедшего, размахивающего ядерной ракетой и кричащего: "Донбасс наш". Именно так они программируют предстоящий переговорный процесс.
По его мнению, до выборов, намеченных на сентябрь 2026 года, Путин действительно боится это делать, но все равно резко растет вероятность того, что 9 мая россия сделает какую-то провокацию на своей территории, чтобы объявить мобилизацию и параллельно нанесет несколько очень массированных ударов по Украине. Под угрозой в первую очередь будут мосты, дамбы и энергетика. Если провокации не последует, мобилизация может быть объявлена в октябре-ноябре. Что касается ядерного удара, то его вероятность остается низкой.
