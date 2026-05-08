Путин вышел из переговоров: когда объявит мобилизацию

Когда Путин понимает, что что-то хочется, но он не может этого добиться, то принимает коллективное политическое решение, закрывающее пути к отступлению. Так, с признанием Запорожской и Херсонской области частью РФ. Сейчас он следует за этим аналогом. Это связано с тем, что Путин трус и очень тяжело принимает решение. Ему нужно коллективное прикрытие, когда решение принимается не им одним, с одной стороны, а с другой, само решение, будто и принятое, а на самом деле откладывается на потом. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Политолог рассказывает, что Россия потеряла инициативу в переговорах. И 9 мая стало триггером. Не столько и не только из-за угроз Украины, сколько из-за отказа Трампа и Рубио надавить на Украину. У нас не было утечки информации о том, что Трамп лично просил Зеленского не бить по Москве. Это, похоже, впервые за год Трамп проигнорировал Путина в столь важном для Путина деле.

Все это происходит на фоне резкого ослабления России на международном фронте. Война в Иране показала, что Россия не требуется. Параллельно имеем поражения в Сирии, Венесуэле и даже в Мали, последняя особенно болезненна, учитывая, что часть элит и народа живет в мифе: "был бы Пригожин, такого бы не было", — отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, что переговоры зашли в абсолютный тупик и напрашивается новый формат с привлечением других стран. Визит Трампа в Китай может родить этот новый формат. Следовательно, Россия хочет сыграть на опережение и на поднятие ставок. Кремль уже занял позицию сумасшедшего, размахивающего ядерной ракетой и кричащего: "Донбасс наш". Именно так они программируют предстоящий переговорный процесс.

Путин очень хочет провести мобилизацию, чтобы сломать ситуацию на фронте, но это может вызвать возмущение в народе и элитах. Хотя и вероятность такого сценария низкая", – отметил Вадим Денисенко.

По его мнению, до выборов, намеченных на сентябрь 2026 года, Путин действительно боится это делать, но все равно резко растет вероятность того, что 9 мая россия сделает какую-то провокацию на своей территории, чтобы объявить мобилизацию и параллельно нанесет несколько очень массированных ударов по Украине. Под угрозой в первую очередь будут мосты, дамбы и энергетика. Если провокации не последует, мобилизация может быть объявлена в октябре-ноябре. Что касается ядерного удара, то его вероятность остается низкой.

