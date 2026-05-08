logo_ukra

BTC/USD

79664

ETH/USD

2280.78

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін вийшов з переговорів: коли оголосить мобілізацію
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вийшов з переговорів: коли оголосить мобілізацію

Переговори зайшли в абсолютний глухий кут і напрошується новий формат з залученням інших країн

8 травня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Коли Путін розуміє, що щось хочеться, але він не може цього досягти, то приймає колективне  політичне рішення, яке закриває шляхи до відступу. Так було з визнанням Запорізької та Херсонської області частиною РФ. Зараз він іде за цим аналогом. Це повʼязано з тим, що Путін боягуз і дуже тяжко приймає рішення. Йому потрібне колективне прикриття, коли рішення приймається не ним одним, з однієї сторони, а з іншої, саме рішення, ніби й прийняте, а насправді, відкладається на потім. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Путін вийшов з переговорів: коли оголосить мобілізацію

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політолог розповідає, що Росія загубила ініціативу в переговорах. І 9 травня стало тригером. Не стільки і не тільки  через погрози України, скільки через відмову Трампа і Рубіо натиснути на Україну. Ми не мали жодного витоку інформації про те, що Трамп особисто просив Зеленського не бити по Москві. Це, схоже, вперше за рік Трамп проігнорував Путіна в настільки важливій для Путіна справі.

"Все це відбувається на фоні різкого ослаблення Росії на міжнародному фронті. Війна в Ірані показала, що Росія не потрібна. Паралельно маємо поразки в Сирії, Венесуелі і навіть в Малі, остання особливо болюча з огляду на те, що частина еліт і народу живе в міфі: "був би Пригожин, такого б не було", — зазначив експерт.

Вадим Денисенко зазначає, переговори зайшли в абсолютний глухий кут і напрошується новий формат з залученням інших країн. Візит Трампа в Китай, можливо, народить цей новий формат. А відтак, Росія хоче зіграти на випередження і на підняття ставок. Кремль вже зайняв позицію божевільного, який розмахує ядерною ракетою і кричить: "Донбас наш". Саме так вони програмують майбутній переговорний процес. 

"Путін дуже хоче провести мобілізацію, щоб зламати ситуацію на фронті, але це може викликати збурення в народі і елітах. Хоча й вірогідність такого сценарію низька", – зазначив Вадим Денисенко. 

На його думку, до виборів, які намічені на вересень 2026-го року, Путін справді боїться це робити, але все одно різко зростає імовірність того, що 9 травня росія зробить якусь провокацію на своїй території, щоб оголосити мобілізацію і паралельно зробить кілька дуже масованих ударів по Україні. Під загрозою, в першу чергу, будуть мости, дамби та енергетика. Якщо провокації не буде, мобілізація може бути оголошена у жовтні-листопаді. Щодо ядерного удару, то його вірогідність залишається низькою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини