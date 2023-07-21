Путин высказал об украинском контрнаступлении

Как передает портал "Комментарии", президент России Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Российский диктатор похвалил оккупантов за то, что так называемая "СВО" выполняет поставленные цели, а также прокомментировал, как проходит украинское контрнаступление.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин не был оригинальный, он, как и раньше, повторил тезисы о том, что ожидаемых результатов контрнаступления ВСУ якобы нет. При этом диктатор заверил россиян, что "западные кураторы разочарованы" этим. Также российский диктатор заявил, что якобы в ходе контрнаступления ВСУ уже украинские подразделения понесли "громадные потери – десятки тысяч человек".

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По словам Путина, мобилизационный ресурс в Украине истощается и ВСУ все сложнее находить людей для отправки на фронт.

"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, хоть и медленно, но приходит отрезвление", – заявил хозяин Кремля.

Диктатор также признал, что западное вооружения, которое союзники поставляет Украине, наносит определённый ущерб российской армии и затягивает войну.

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Также издание "Комментарии" сообщало – мятеж Евгения Пригожина так напугал Владимира Путина, что теперь Кремль начал скрывать маршруты поездок российского президента по стране. На ежедневном брифинге в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов страны, но отказался уточнить, куда именно едет глава государства.



