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Путин высказал об украинском контрнаступлении

Российский диктатор считает, что контрнаступление ВСУ уже себя исчерпало

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", президент России Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Российский диктатор похвалил оккупантов за то, что так называемая "СВО" выполняет поставленные цели, а также прокомментировал, как проходит украинское контрнаступление.

Путин высказал об украинском контрнаступлении

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин не был оригинальный, он, как и раньше, повторил тезисы о том, что ожидаемых результатов контрнаступления ВСУ якобы нет. При этом диктатор заверил россиян, что "западные кураторы разочарованы" этим. Также российский диктатор заявил, что якобы в ходе контрнаступления ВСУ уже украинские подразделения понесли "громадные потери – десятки тысяч человек". 


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По словам Путина, мобилизационный ресурс в Украине истощается и ВСУ все сложнее находить людей для отправки на фронт. 

"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, хоть и медленно, но приходит отрезвление", – заявил хозяин Кремля.

Диктатор также признал, что западное вооружения, которое союзники поставляет Украине, наносит определённый ущерб российской армии и затягивает войну. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин уже рвется защищать Беларусь, говорит, что соседней стране угрожает агрессия со стороны Польши и других стран Запада, включая Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – мятеж Евгения Пригожина так напугал Владимира Путина, что теперь Кремль начал скрывать маршруты поездок российского президента по стране. На ежедневном брифинге в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов страны, но отказался уточнить, куда именно едет глава государства.




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