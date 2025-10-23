Путин высмеял 19-й пакет санкций ЕС: что с ним не так

После двойного удара санкциями ЕС и США по энергетическому рынку РФ. Путин вышел на публику и начал разыгрывать старую комическую историю, где РФ не боится санкций. Диктатор принялся уверять, что якобы новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. А также пошутил об отмене поставок унитазов из России в ЕС.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Стоит отметить, что шутка Путину далась не просто, ведь на его лице читалось, что ему совсем не до смеха.

"То, что отменили приобретение наших унитазов, это им будет дорого стоить. Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России", — пытался смеяться Путин.

Также он заявил, что российская энергетика чувствует себя уверенно, невзирая на то, что определенные потери будут. А давить на Россию санкциями бесполезно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Кремля во время своего нового спича взялся рассказывать, почему с Трампом ничего не вышло. По его словам, встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а, скорее всего, перенесена.

" В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", — заявил он.

"Сейчас я вижу заявления о том, что президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее перенести. Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-либо споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжая диалог, и сейчас это поддерживаем", — сказал он.

