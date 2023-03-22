Путин выступает в Международном суде в Гааге: нашли архивное видео

Президент России Владимир Путин в 2005 году выступил перед Международным судом в Гааге, заявив, что это учреждение предотвращает международные конфликты и помогает содействовать миру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Путин в 2005 году выступал в Международном суде в Гааге. Фото из открытых источников

На опубликованном архивном видео видна часть выступления российского диктатора, которое состоялось 18 лет назад во Дворце Мира в Гааге. Во время выступления Владимир Путин хвалит работу международного учреждения.

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"Международный суд вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. Эта деятельность способствует утверждению международной справедливости", — говорит президент России Владимир Путин.

Посмотреть фрагмент выступления Владимира Путина в Гааге можно ниже:

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовий-Беловой по подозрению в совершении военных преступлений, в том числе переселении украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пять главных выводов переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приехавшим в Кремль на три дня. Также известно, что Си пригласил Владимира Путина посетить Китай.

Также "Комментарии" писали о том, что Бразилии ответили, выполнят ли решение Международного уголовного суда и посадят президента России Владимира Путина, если тот приедет в их страну.