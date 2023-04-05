Путин выступил перед Совбезом России и издал новые приказы своим "гауляйтерам" в Украине

"Украинские националисты" на оккупированных территориях Украины серьезно беспокоят российского президента Путина, пытающегося перевести свои преступления на нашу страну. Глава Кремля во время заседания Совбеза России, где присутствовали "гауляйтеры" из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, заявил, что "националисты" "продолжают накрывать города и поселки артиллерийскими и минометными обстрелами". Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также Путин назвал ликвидацию коллаборантов на оккупированных территориях Украины "терактами против представителей городских властей, правоохранительных органов, журналистов и общественных деятелей". А еще он заявил, что якобы подобные "теракты" происходят также на территории России, обвинив в их подготовке "потенциал третьих стран".

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Следовательно, российский президент поручил силовикам еще жестче преследовать украинских граждан на оккупированных территориях якобы, призывая "...защитить людей и их безопасность, собственность от преступности, произвола и насилия".

А свои преступления он оправдал тем, что на оккупированных территориях якобы "приходится с нуля выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на встрече с иностранными послами Путин цинично заявил, кто виноват в войне в Украине. 5 апреля российский президент Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами и снова в очередной раз сделал циничное заявление о войне в Украине. Путин заявил, что Россия открыта для диалога со всеми странами и не намерена изолироваться. Кроме этого, он фактически обвинил Америку в войне, которую сам и начал, потому что якобы "использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций привело к украинскому кризису". Так глава Кремля назвал жесткую войну, которую он ведет против украинского народа.