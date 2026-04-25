Путин якобы готов к переговорам с Зеленским: в СНБО разоблачили хитрость Кремля

Заявления Кремля о готовности к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским являются частью заранее спланированной информационной кампании. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 канала.

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов ко встрече с Зеленским, но только на финальном этапе договоренностей. В Киеве эти заявления назвали попыткой создать иллюзию мирного процесса.

По словам Коваленко, главная цель Москвы – сформировать ошибочное впечатление у международных партнеров Украины, в частности у США и лично у Дональд Трамп, что именно Киев якобы блокирует переговоры. Отдельную роль, по его словам, играет и Китай, который остается ключевым партнером России, но может усилить давление на прекращение войны.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают: Россия продолжает требовать контроль над Донбассом, что неприемлемо для Украины. Официальный Киев последовательно заявляет, что не отдаст ни одну часть своей территории.

Андрей Коваленко подчеркнул, что, несмотря на публичные разговоры о мире, Россия не только не уменьшает интенсивность боевых действий, но и готовится к новой эскалации. По оценкам СНБО, оккупационные войска планируют активные штурмовые операции в Донбассе, Запорожье, а также в Сумском и Харьковском направлениях.

В Киеве убеждены: реальной готовности к переговорам со стороны Кремля нет, а заявления о "мире" используются исключительно как инструмент информационного давления на Запад и попытка переложить ответственность за войну на Украину.

В ходе этого разговора Андрей Коваленко отметил, что Россия может готовить долгосрочный сценарий втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.



