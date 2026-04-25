Путін нібито готовий до переговорів із Зеленським: в РНБО викрили хитрість Кремля

Заяви Кремля про нібито готовність до переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським є частиною заздалегідь спланованої інформаційної кампанії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у коментарі 24 каналу.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським, але лише на фінальному етапі домовленостей. У Києві ці заяви назвали спробою створити ілюзію мирного процесу.

За словами Коваленка, головна мета Москви – сформувати хибне враження у міжнародних партнерів України, зокрема у США та особисто у Дональд Трамп, що саме Київ нібито блокує переговори. Окрему роль, за його словами, відіграє й Китай, який залишається ключовим партнером Росії, але може посилити тиск щодо припинення війни.

У Центрі протидії дезінформації наголошують: Росія продовжує вимагати контроль над Донбасом, що є неприйнятним для України. Офіційний Київ послідовно заявляє, що не віддасть жодної частини своєї території.

Андрій Коваленко підкреслив, що попри публічні розмови про мир, Росія не лише не зменшує інтенсивність бойових дій, а й готується до нової ескалації. За оцінками РНБО, окупаційні війська планують активні штурмові операції на Донбасі, Запоріжжі, а також на Сумському та Харківському напрямках.

У Києві переконані: реальної готовності до переговорів з боку Кремля немає, а заяви про "мир" використовуються виключно як інструмент інформаційного тиску на Захід і спроба перекласти відповідальність за війну на Україну.

В ході цієї ж розмови Андрій Коваленко зазначив, Росія може готувати довгостроковий сценарій втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України.



