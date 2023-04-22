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Путин забирает деньги из российской науки на свои "стратегические инициативы"

Путин якобы взял финансирование российской науки под личный контроль. Но наука – это не только война

22 апреля 2023, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Во время антироссийских санкций, введенных по причине вторжения РФ в Украину, глава государства-агрессора теперь решил взять финансирование научной деятельности в России под собственный контроль.

Путин забирает деньги из российской науки на свои "стратегические инициативы"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом Владимир Путин подчеркнул, подводя итоги заседания Совета по науке и образованию, информирует The Moscow Times .


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С этого времени бюджетные средства из российского бюджета, выделяемые на финансирование деятельности российских ученых, будут в первую очередь направляться на "стратегические инициативы президента Путина".

"В приоритетном порядке должны финансироваться исследования, тематика которых напрямую связана с реализацией стратегических инициатив президента и имеющих критическое значение для обеспечения технологического суверенитета РФ", — говорится в поручениях кремлевского руководителя.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что Путин ищет деньги на войну. Россия решила ввести новый единовременный налог для иностранных компаний, желающих выйти с рынка РФ. Новый налог от российского правительства прибавится к уже имеющимся обязательствам, согласно которому иностранные компании должны продать все свои активы в России со скидкой 50%, чтобы получить разрешение на выход из рынка РФ. Bloomberg указывает, что единовременный налог может учитывать цену, согласованную в рамках отчуждения. После полномасштабного вторжения в Украину иностранные компании массово начали покидать Россию. Это привело к худшим показателям прибыли, кроме того, в России значительно выросли расходы на армию. Таким образом, Кремль пытается найти деньги на войну и функционирование страны.

По состоянию на 17 апреля дефицит бюджета России достигает 4,77 триллиона рублей. Такие цифры превышают почти на 40% показатель дефицита, заложенного на весь год.

 



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