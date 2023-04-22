Путин забирает деньги из российской науки на свои "стратегические инициативы"

Во время антироссийских санкций, введенных по причине вторжения РФ в Украину, глава государства-агрессора теперь решил взять финансирование научной деятельности в России под собственный контроль.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом Владимир Путин подчеркнул, подводя итоги заседания Совета по науке и образованию, информирует The Moscow Times .

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С этого времени бюджетные средства из российского бюджета, выделяемые на финансирование деятельности российских ученых, будут в первую очередь направляться на "стратегические инициативы президента Путина".

"В приоритетном порядке должны финансироваться исследования, тематика которых напрямую связана с реализацией стратегических инициатив президента и имеющих критическое значение для обеспечения технологического суверенитета РФ", — говорится в поручениях кремлевского руководителя.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что Путин ищет деньги на войну. Россия решила ввести новый единовременный налог для иностранных компаний, желающих выйти с рынка РФ. Новый налог от российского правительства прибавится к уже имеющимся обязательствам, согласно которому иностранные компании должны продать все свои активы в России со скидкой 50%, чтобы получить разрешение на выход из рынка РФ. Bloomberg указывает, что единовременный налог может учитывать цену, согласованную в рамках отчуждения. После полномасштабного вторжения в Украину иностранные компании массово начали покидать Россию. Это привело к худшим показателям прибыли, кроме того, в России значительно выросли расходы на армию. Таким образом, Кремль пытается найти деньги на войну и функционирование страны.

По состоянию на 17 апреля дефицит бюджета России достигает 4,77 триллиона рублей. Такие цифры превышают почти на 40% показатель дефицита, заложенного на весь год.



