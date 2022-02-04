Путин «задремал» во время выхода украинской сборной на церемонии открытия Олимпиады-2022



















На американском телеканале "NBC" решили потроллить президента РФ Владимира Путина, когда он в одиночестве наблюдал за выходом сборных стран на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Пекине. В то время, когда как раз проходила сборная Украины, операторы навели камеру ближе к Путину и показалось, что он спит, да еще и находясь в гордом одиночестве. Рядом с Путиным в этот момент были свободные месте и абсолютно никого не было. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "УНН".

Владимир Путин на Олимпиаде-2022. Фото: из открытых источников

Кадры с "дремлющим" на Олимпиаде Владимиром Путиным тут же разлетелись соцсетью. Интересно, что в это время как "NBC" показывал то украинскую сборную, то сидящего в одиночестве на трибуне Путина, журналист за кадром рассказывал о российской агрессии, оккупации части территории Украины и концентрации российского 100-тысячного войска у украинской границы.

Телеканал также сделал акцент на том, что Россия может оказаться под новым пакетом санкций, если Путин предпримет попытку нового вторжения в Украину.

На видео, которое опубликовал американский телеканал, хорошо видно, что в конце прохода украинских спортсменов Владимир Путин резко оживился и все же открыл глаза.

Комментатор Саванна Гатри в этот момент отметила, что за Путиным сегодня "наблюдает весь мир". Похоже, что Путин, словно услышал такой комментарий и оживился.



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