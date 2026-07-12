Путин загнал себя в ловушку: на Западе озвучили тревожный прогноз для Украины

Российский диктатор Владимир Путин оказался во все более сложном положении из-за растущего военного, экономического и политического давления. На этом фоне Кремль может прибегнуть к еще более опасной эскалации войны против Украины. Об этом в колонке The Times пишет британский политолог Марк Галеотти.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Галеотти указывает, что в последние недели Россия значительно усилила массированные удары по украинским городам. Под обстрелами оказываются как промышленные предприятия, так и жилые кварталы. Только через несколько дней в Киеве жертвами российских атак стали десятки человек. По мнению эксперта, такая тактика является ответом Кремля на успешные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и логистической инфраструктуре.

Несмотря на заявления Москвы о готовности к мирным переговорам, реальные действия России свидетельствуют об обратном. Кремль продолжает выдвигать ультимативные требования, среди которых полный вывод украинских войск из Донбасса, не прекращая ракетных и дроновых атак.

Однако Галеотти обращает внимание, что ситуация может стать еще более опасной. Из-за дефицита ракет к системам Patriot Украина вынуждена экономить ресурсы для перехвата российских баллистических ракет. По мнению политолога, это может подвигнуть Москву к увеличению количества ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, в российских ультранационалистических кругах уже открыто призывают атаковать жилые кварталы, водоочистные постройки, подстанции и транспортную инфраструктуру.

В то же время эксперт отмечает, что даже в Кремле понимают, что кампания террора вряд ли сломает готовность украинцев сопротивляться. Предыдущие попытки, в частности, масштабные атаки на энергетическую систему, не достигли поставленной цели.

Среди возможных сценариев эскалации Галеотти называет новую волну мобилизации в России, активизацию диверсий против европейских предприятий, производящих оружие для Украины, а также саботаж логистических маршрутов поставки вооружения. Менее вероятным, но самым опасным вариантом он считает демонстративное применение тактического ядерного оружия. Но, по его мнению, такой шаг может окончательно отвлечь от Москвы даже ее ключевых партнеров, включая Китай и Индию.

Дополнительное давление на Кремль оказывает и внутренняя ситуация. По словам Галеотти, все большее число представителей российской элиты выступают за прекращение или хотя бы замораживание войны. В частности, глава Сбербанка Герман Греф публично заявил, что главным ожиданием российского общества является скорейшее завершение боевых действий.

"Однако все указывает на то, что, по крайней мере, на данный момент, лето обещает быть опасным и жестоким", — указывает Галеотти.

По мнению британского политолога, Путин фактически загнал себя в ловушку. Отказаться от своих максималистских целей Кремль не готов, однако возможности для новой масштабной эскалации несут слишком высокие риски.

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