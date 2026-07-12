Путін загнав себе в пастку: на Заході озвучили тривожний прогноз для України

Російський диктатор Володимир Путін опинився у дедалі складнішому становищі через зростаючий військовий, економічний та політичний тиск. На цьому тлі Кремль може вдатися до ще небезпечнішої ескалації війни проти України. Про це у колонці для The Times пише британський політолог Марк Галеотті.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Галеотті вказує, що останніми тижнями Росія значно посилила масовані удари по українських містах. Під обстрілами опиняються як промислові підприємства, так і житлові квартали. Лише за кілька днів у Києві жертвами російських атак стали десятки людей. На думку експерта, така тактика є відповіддю Кремля на успішні українські удари по російських нафтопереробних заводах, трубопроводах і логістичній інфраструктурі.

Попри заяви Москви про нібито готовність до мирних переговорів, реальні дії Росії свідчать про протилежне. Кремль продовжує висувати ультимативні вимоги, серед яких повне виведення українських військ з Донбасу, водночас не припиняючи ракетних і дронових атак.

Однак Галеотті звертає увагу, що ситуація може стати ще небезпечнішою. Через дефіцит ракет до систем Patriot Україна змушена економити ресурси для перехоплення російських балістичних ракет. На думку політолога, це може підштовхнути Москву до збільшення кількості ударів по цивільній інфраструктурі. За його словами, у російських ультранаціоналістичних колах уже відкрито закликають атакувати житлові квартали, водоочисні споруди, підстанції та транспортну інфраструктуру.

Водночас експерт наголошує, що навіть у Кремлі розуміють, що кампанія терору навряд чи зламає готовність українців чинити опір. Попередні спроби, зокрема масштабні атаки на енергетичну систему, не досягли поставленої мети.

Натомість, серед можливих сценаріїв ескалації Галеотті називає нову хвилю мобілізації в Росії, активізацію диверсій проти європейських підприємств, що виробляють зброю для України, а також саботаж логістичних маршрутів постачання озброєння. Найменш імовірним, але найнебезпечнішим варіантом він вважає демонстративне застосування тактичної ядерної зброї. Але, на його думку, такий крок може остаточно відвернути від Москви навіть її ключових партнерів, зокрема Китай та Індію.

Додатковий тиск на Кремль чинить і внутрішня ситуація. За словами Галеотті, дедалі більше представників російської еліти виступають за припинення або хоча б заморожування війни. Зокрема, голова Сбербанку Герман Греф публічно заявив, що головним очікуванням російського суспільства є якнайшвидше завершення бойових дій.

"Однак усе вказує на те, що, принаймні на даний момент, літо обіцяє бути небезпечним і жорстоким", – вказує Галеотті.

На думку британського політолога, Путін фактично загнав себе у пастку. Відмовитися від своїх максималістських цілей Кремль не готовий, однак і можливості для нової масштабної ескалації несуть надто високі ризики.

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