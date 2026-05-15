Путин заговорил о конце войны: почему Кремль охватил страх

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что война против Украины якобы "подходит к завершению", стало не признаком готовности Кремля к миру, а отражением нарастающего внутреннего кризиса в самой России. К такому выводу пришли аналитики The Washington Post, оценивая ситуацию внутри РФ после более чем четырех лет полномасштабной войны.

Одним из главных символов перемен эксперты называют празднование 9 мая в Москве. Впервые за долгие годы парад выглядел заметно ослабленным: по Красной площади не прошла тяжелая военная техника, число иностранных гостей оказалось минимальным, а праздничный салют власти неожиданно отменили. На фоне угроз атак украинских беспилотников в российской столице также вводились масштабные ограничения связи и мобильного интернета.

По мнению аналитиков, Кремль уже не способен создавать для россиян иллюзию "нормальной жизни". Война все сильнее ощущается внутри страны – через рост цен, новые налоги, мобилизационную атмосферу и постоянное напряжение из-за атак дронов по территории РФ.

Несмотря на огромные потери и годы боевых действий, российская армия так и не смогла полностью захватить Донбасс – одну из ключевых целей Кремля. Одновременно Украина наращивает удары по российской инфраструктуре, нефтебазам и военным объектам далеко за линией фронта.

На этом фоне в российском обществе усиливается раскол. Ультранационалисты требуют еще большей эскалации войны, однако большинство населения, как отмечает издание, демонстрирует растущую усталость от конфликта. Даже российские государственные социологические службы фиксируют снижение уровня поддержки власти и ухудшение настроений в обществе.

По данным журналистов, в администрации Путина уже обсуждают, как сформировать для россиян так называемый "образ победы". Среди возможных тезисов – утверждения, что Москва якобы никогда не планировала захватывать Киев, а главные цели войны уже достигнуты.

Однако главная проблема Кремля заключается в том, что россияне одновременно хотят окончания войны и требуют от власти победы. Любой компромисс внутри страны могут воспринять как слабость режима.

