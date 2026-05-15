Путін заговорив про кінець війни: чому Кремль охопив страх

Заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що війна проти України нібито "підходить до завершення", стала не ознакою готовності Кремля до миру, а відображенням наростаючої внутрішньої кризи в самій Росії. Такого висновку дійшли аналітики The Washington Post, оцінюючи ситуацію всередині РФ після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних символів змін експерти називають святкування 9 травня у Москві. Вперше за довгі роки парад виглядав помітно ослабленим: Червоною площею не пройшла важка військова техніка, кількість іноземних гостей виявилася мінімальною, а святковий салют влада несподівано скасувала. На тлі загроз атак українських безпілотників у російській столиці також запроваджувалися масштабні обмеження зв'язку та мобільного інтернету.

На думку аналітиків, Кремль не здатний створювати для росіян ілюзію "нормального життя". Війна все сильніше відчувається всередині країни – через зростання цін, нові податки, мобілізаційну атмосферу та постійну напругу через атаки дронів по території РФ.

Незважаючи на величезні втрати та роки бойових дій, російська армія так і не змогла повністю захопити Донбас – одну із ключових цілей Кремля. Водночас Україна нарощує удари по російській інфраструктурі, нафтобазах та військових об'єктах далеко за лінією фронту.

На цьому тлі у суспільстві посилюється розкол. Ультранаціоналісти вимагають ще більшої ескалації війни, проте більшість населення, як зазначає видання, демонструє зростаючу втому від конфлікту. Навіть російські державні соціологічні служби фіксують зниження рівня підтримки влади та погіршення настроїв у суспільстві.

За даними журналістів, в адміністрації Путіна вже обговорюють як сформувати для росіян так званий "образ перемоги". Серед можливих тез – твердження, що Москва нібито ніколи не планувала захоплювати Київ, а головних цілей війни вже досягнуто.

Однак головна проблема Кремля полягає в тому, що росіяни одночасно хочуть закінчення війни та вимагають від влади перемоги. Будь-який компроміс у країні можуть сприйняти як слабкість режиму.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дрони атакували Москву і не тільки: у Кремлі чули вибухи.



