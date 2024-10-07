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Путин заговорил о мире и справедливости: в Крыму показали особое "обращение" (ВИДЕО)

Хакеры осуществили кибератаку на телеканал "Крым24" и запустили "обращение" Путина

сегодня, 22:18
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Кречмаровская Наталия

Сегодня официальный день рождения российского диктатора Владимира Путина. Уже с утра украинские хакеры шлют ему особые поздравления. Так, на телеканале Крым24 запустили обращение Путина к жителям оккупированного Крыма, в котором он "призывает жителей помогать украинским военным, не сопротивляться. А сам признает, что против украинской армии российский режим бороться не может". Реалистичное видео запустили хакеры, взломав канал трансляции в Крыму.

Путин заговорил о мире и справедливости: в Крыму показали особое "обращение" (ВИДЕО)

Иллюстративное фото

Напомним, что сегодня хакерской атаке подверглась всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. В результате атаки пропагандистские каналы, такие как "Россия 24", "Россия 1", "Россия Культура" и еще около 20 других прекратили свое вещание.

"По нашей информации, на болотах не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное. Работники компании скулят, что уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии ", – сообщили хакеры.

Впоследствии сообщили, что ответственность за кибератаку на российские телеканалы пропаганды взяла на себя группа хакеров Sudo rm-RF. Эта группа хакеров неоднократно совершала атаки на РФ.

Кроме того, российского диктатора также "поздравили" с днем рождения киберкорпус ГУР, совместно с активистами группы "ВО Team" сломали госсистему всех судов России — "Правосудие". В результате кибератаки была получена документация системы и персональные данные пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последствиях обстрела оккупированного Крыма.



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