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Путин заговорил о потенциальном развале России

Президент России Владимир Путин рассказал, каким возможно будущее россиян после развала

сегодня, 18:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

О возможном распаде нынешней Российской Федерации кремлевский глава рассуждал в интервью государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-1", пишут "Комментарии" со ссылкой на ТАСС.

Путин заговорил о потенциальном развале России

Кремлевский вождь рассказал о том, что будет, если Россия развалится

"Русский народ, если Западу все ж удастся как-то развалить РФ и установить свой контроль над ее остаткамы-осколками, может не сохраниться наш единый народ — будут московиты, уральцы и другие", — сказал он.


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Путин отметил, что единственная цель Запада — уничножить Россию в ее нынешнем виде. И добавил, что Запад мог бы принять к себе в "семью цивилизованных народов" только частями". 

"Если мы все же пойдем по, планированному Западом пути распада, мне кажется, что судьбы большинства — очень многих народов Российской Федерации, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Будут московиты какие-то, уральцы и так далее", — заявил он.

Также Путин не забыл упомянуть о ядерном оружии, якобы что Россия просто вынуждена учитывать не только свой ядерный потенциал и не только США, но вместе с тем и всех прочих стран НАТО. Правда он не уточнил, что это значит.

"Сателлиты США тоже поддержали борьбу против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона, — объясняет глава Кремля, — Мир теперь должен измениться, но наша страна против такого выстраивания мира, где есть интересы только одной страны — США".

Подчеркнул он и то, что Россия является наследницей СССР в правовом смысле, но с другим потенциалом. 

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", во время обращения к Федеральному собранию президент России Путин определенно не озвучил цели войны против Украины, не назвал планов, которые поставил российской армии на ближайший год. В то же время, участвуя в пропагандистском шабаше в "Лужниках", диктатор намекнул на то, что Россия хочет вернуть "исторические земли", но никакой конкретики от хозяина Кремля, опять же, не прозвучало.

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