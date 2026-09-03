Путин заговорил о возвращении отношений с США: Кремль назвал условие для сближения

Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Соединенными Штатами, однако дальнейшее развитие контактов будет зависеть не только от Москвы. Об этом заявил Владимир Путин, которого цитируют российские государственные СМИ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам российского президента, Москва не отказывается от идеи вернуться к полноценному взаимодействию с Вашингтоном. При этом Путин подчеркнул, что для восстановления отношений потребуется готовность к этому и со стороны США.

Российский лидер также сообщил, что контакты между двумя странами продолжаются. В Кремле, судя по его заявлению, рассчитывают на сохранение каналов общения с американской администрацией и дальнейшее развитие диалога.

Отдельно Путин оценил позицию президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер настроен на позитивную и конструктивную работу. Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток Москвы и Вашингтона поддерживать прямые контакты, несмотря на серьезные разногласия между странами.

Путин также заявил, что у России есть "много друзей" в Соединенных Штатах. Российский президент не уточнил, кого именно он имеет в виду, однако представил наличие таких контактов как один из факторов, способных поддерживать отношения между двумя государствами.

При этом Москва не получила от Вашингтона каких-либо публичных гарантий возвращения к прежнему уровню сотрудничества. Поэтому заявление Путина фактически оставляет вопрос о возможном сближении открытым.

Теперь ключевым остается вопрос, готова ли администрация Трампа перейти от отдельных контактов к более широкому восстановлению отношений с Россией. Именно от этого, по словам российского президента, во многом и зависит дальнейшее развитие ситуации.

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