Россия увязла в Украине, но есть нюанс: у Трампа сделал новое заявление о войне

Россия застряла в войне против Украины и не добилась ожидаемого прогресса на фронте, однако Москва по-прежнему способна пойти на опасные шаги против стран НАТО. Об этом заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер в эфире Fox Business.

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По его словам, в ближайшей перспективе непосредственная военная угроза для НАТО остается относительно небольшой, поскольку российские силы продолжают быть связаны войной в Украине.

"Сейчас она увязла в Украине. Она не смогла и не может добиться какого-либо прогресса на фронте", — заявил Уитакер.

При этом американский дипломат призвал не недооценивать Москву. По его словам, предыдущие действия России – включая полномасштабное вторжение в Украину и аннексию Крыма – дают основания считать Кремль непредсказуемым.

Уитакер подчеркнул, что нельзя полностью исключать попытку России предпринять какие-либо действия против одной из стран НАТО. В качестве одного из примеров новых угроз он упомянул ситуацию в немецком аэропорту Лейпцига, которую охарактеризовал в контексте гибридных атак с использованием беспилотников.

Представитель США также заявил, что Вашингтон сохраняет приверженность принципу коллективной обороны НАТО. Одновременно США ожидают от европейских союзников дальнейшего наращивания собственных оборонных возможностей.

По словам Уитакера, Альянс сегодня становится сильнее, в том числе благодаря лидерству президента США Дональда Трампа и обязательствам государств увеличить вклад в оборону, согласованным на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.

При этом главный сигнал Вашингтона союзникам остается двойственным: Россия пока не представляет непосредственной масштабной угрозы для НАТО, поскольку ее ресурсы связаны войной в Украине, но исключать новые провокации или агрессивные действия Москвы нельзя. Именно поэтому страны Альянса должны быть готовы к сценарию, который сегодня кажется маловероятным, но может изменить ситуацию в считанные дни.

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