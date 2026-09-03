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Путін заговорив про повернення відносин із США: Кремль назвав умову для зближення

Російський диктатор заявив про готовність Москви відновити повноцінні зв'язки з Вашингтоном, але дав зрозуміти, що наступний крок уже залежить від американської сторони

3 вересня 2026, 11:56
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Кравцев Сергей

Росія зацікавлена у відновленні повноформатних відносин зі Сполученими Штатами, проте подальший розвиток контактів залежатиме не лише від Москви. Про це заявив Володимир Путін, якого цитують російські державні ЗМІ.

Путін заговорив про повернення відносин із США: Кремль назвав умову для зближення

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами російського президента, Москва не відмовляється від ідеї повернутись до повноцінної взаємодії з Вашингтоном. При цьому Путін підкреслив, що для відновлення відносин буде потрібна готовність до цього і з боку США.

Російський лідер також повідомив, що контакти між двома країнами продовжуються. У Кремлі, судячи з його заяви, розраховують на збереження каналів спілкування з американською адміністрацією та подальший розвиток діалогу.

Окремо Путін оцінив позицію президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер налаштований на позитивну та конструктивну роботу. Така заява прозвучала на тлі спроб Москви і Вашингтона, що продовжуються, підтримувати прямі контакти, незважаючи на серйозні розбіжності між країнами.

Путін також заявив, що Росія має "багато друзів" у Сполучених Штатах. Російський президент не уточнив, кого саме він має на увазі, проте представив наявність таких контактів як один із факторів, здатних підтримувати відносини між двома державами.

При цьому Москва не отримала від Вашингтона жодних публічних гарантій повернення до попереднього рівня співробітництва. Тому заява Путіна фактично залишає питання про можливе зближення відкритим.

Тепер ключовим залишається питання, чи готова адміністрація Трампа перейти від окремих контактів до ширшого відновлення відносин із Росією. Саме від цього, за словами російського президента, багато в чому залежить подальший розвиток ситуації.

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