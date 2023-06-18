Путин, заикаясь, выдал фейк о Залужном

Глава Кремля Владимир Путин продолжает озвучивать фейки российских пропагандистов в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Очевидно, он хочет, озвучивая фейки, привнести смятение в ряды защитников Украинской армии.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В этот раз глава Кремля говорил о главкоме ВСУ Валерии Залужном. Видеоролик с пропагандистскими изданиями обнародован в социальных сетях

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Как сказал Путин, Залужный как будто находится за границей. Эту реплику он озвучил, давая ответ на один из поставленных вопросов.

"А, а, а, а где, а где он, Залужный? Я, я, я, я, я, я знаю... мне кажется, что я знаю... Нууу... вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык бл... мне кажется, что он за границей. Но... ммм... я могу ошибаться", — выдал это за реальный факт Путин.

При этом, говоря об украинском главкоме, Путин внезапно начал заикаться. Он сначала нервно оглядывался и не мог сформулировать свои слова, повторяя их несколько раз. О подлинном волнении кремлевского хозяина еще показывали неконтролируемые движения его рук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ISW объяснили, как Путин хочет использовать африканский "мирный план" . Делегация из семи представителей африканских стран встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня в Санкт-Петербурге для представления своего "мирного плана", сосредоточенного на возобновлении международной торговли.

После встречи с президентом Украины африканская делегация посетила Россию, где встретилась с Владимиром Путиным. Общий "мирный план" Африки состоит из 10 пунктов, призывающих к прекращению боевых действий, гарантиям безопасности для Украины и России. Инициатива также включает более тесное сотрудничество между странами Африки и Россией в сфере торговли и требует безопасного движения зерна и удобрений из Украины.

