Путин записал кратчайшее с начала войны новогоднее обращение: что сказал

Российский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам РФ с новогодним поздравлением, которое стало самым коротким за весь период полномасштабной войны России против Украины. Видеообращение длилось всего 3 минуты 21 секунды и было сосредоточено почти исключительно на теме войны и поддержке оккупантов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В своей новогодней речи 2026 года Путин заявил, что "миллионы людей" в России якобы сопереживают и поддерживают военных, задействованных в так называемой "специальной военной операции".

"Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с Новым годом! Верим в вас и нашу победу!" — сказал Путин.

Путин также говорил о "единстве народа" и традиционно сослался на "тысячелетнюю историю".

"Мы вместе — народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас составляют новые разделы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отечества, его развитие, его будущее", — сказал Путин.

По его словам, личные планы россиян якобы неотделимы от "судьбы родины", а сила государства определяется суверенитетом и традициями. В конце обращения Путин пожелал россиянам здоровья, счастья и любви.

Всего новогодняя речь Путина продолжалась 3 минуты 21 секунду. Что явилось кратчайшим обращением на Новый год российского диктатора. В 2022 и 2024 году обращения Путина продолжались по 9 минут, а в 2023 году почти 4 минуты.

В последние годы риторика новогодних обращений Путина существенно изменилась. Вместо конкретных целей развития и экономики в заявлениях лидера РФ звучат абстрактные формулировки об "исторической миссии" и "цивилизационном выборе".

