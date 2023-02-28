logo

BTC/USD

23246.77

ETH/USD

1624.06

LTC/USD

94.13

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин запретил в России использовать большинство иностранных слов
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин запретил в России использовать большинство иностранных слов

Путин подписал новый закон об употреблении иностранных слов в России

сегодня, 20:51
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам в отдельных сферах употреблять абсолютное большинство иностранных слов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующий документ Кремля.

Путин запретил в России использовать большинство иностранных слов

Владимир Путин (фото из открытых источников)


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Нововведение Путина предполагает, что теперь в России во всех установленных законом сферах запрещено употреблять слова и выражения, "не соответствующие нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань". К этому "запретному списку" относятся также слова иностранного происхождения, имеющие альтернативу в русском языке.

Как жест доброй воли Путин решил не полностью запретить иностранные слова в России и допустил использовать только не имеющие аналогов.

Теперь, согласно новому закону Путина, теперь в России нельзя будет использовать термин "президент", поскольку его придумали в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разведка Италии обнародовала отчет по планам Путина. Путин провалил основные поставленные цели в войне в Украине, и будет и дальше вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa. Итальянская разведка представила отчет для парламента, в котором сосредоточилась на планах и неудачах Путина. Согласно обнародованному документу, Кремль пытается восстановить свой военный потенциал, в частности как в производстве оружия, так и численность армии. Ведь на детали для производства наложены санкции, а армию уничтожает ВСУ. Разведка Италии считает, что Путин ожидал быстро захватить Украину, однако потерпел неудачу. И теперь планирует длительную войну, чтобы добиться основных целей. В отчете сообщается также о возможных планах Путина вмешиваться в политику стран НАТО.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

xxxxx

сегодня, 22:17

Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюx и кидал. Здесь девки сами хотят и первые пишут, я уже не первую снимаю здесь ----- https://min.lc/vix


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!