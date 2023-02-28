Путин запретил в России использовать большинство иностранных слов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам в отдельных сферах употреблять абсолютное большинство иностранных слов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующий документ Кремля.

Нововведение Путина предполагает, что теперь в России во всех установленных законом сферах запрещено употреблять слова и выражения, "не соответствующие нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань". К этому "запретному списку" относятся также слова иностранного происхождения, имеющие альтернативу в русском языке.

Как жест доброй воли Путин решил не полностью запретить иностранные слова в России и допустил использовать только не имеющие аналогов.

Теперь, согласно новому закону Путина, теперь в России нельзя будет использовать термин "президент", поскольку его придумали в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разведка Италии обнародовала отчет по планам Путина. Путин провалил основные поставленные цели в войне в Украине, и будет и дальше вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa. Итальянская разведка представила отчет для парламента, в котором сосредоточилась на планах и неудачах Путина. Согласно обнародованному документу, Кремль пытается восстановить свой военный потенциал, в частности как в производстве оружия, так и численность армии. Ведь на детали для производства наложены санкции, а армию уничтожает ВСУ. Разведка Италии считает, что Путин ожидал быстро захватить Украину, однако потерпел неудачу. И теперь планирует длительную войну, чтобы добиться основных целей. В отчете сообщается также о возможных планах Путина вмешиваться в политику стран НАТО.