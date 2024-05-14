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Путин запускает военную машину на длинную дистанцию: что теперь изменится в войне

FT отмечает, Кремль хочет выиграть битву за ресурсы в войне

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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На третий год полномасштабной российско-украинской войны Владимир Путин сменил министра обороны, чтобы достичь совсем другой миссии в Украине: заставить закостенелую российскую военную машину работать так долго, как это потребуется. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Путин запускает военную машину на длинную дистанцию: что теперь изменится в войне

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что неожиданный переворот в Кремле в эти выходные, в результате которого экономический технократ возглавил военные усилия, свидетельствует о том, что Путин сделал ставку на то, что российский военно-промышленный комплекс переживет Украину и ее западных сторонников.

"Путин наконец понял, что война вступила в новую фазу, фазу битвы за ресурсы. ... за то, у кого их больше и чьи цепи поставок лучше организованы", – высказал мнение журналист и редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. 

По словам журналистов, объявляя о назначении Белоусова, Кремль дал понять, что он сосредоточится на развитии российского оборонного сектора, где заводы работают в несколько смен, чтобы увеличить производство оружия и боеприпасов в несколько раз. Изменения, сделанные после приведения Путина к присяге на пятый срок, который продлит его правление как минимум до 2030 года, являются частью новых назначений, указывающих на первоочередное значение оборонного сектора для видения Кремлем путей победы в войне.

Авторы подчеркивают, что несмотря на триумфальные заявления Кремля о том, что оружейные заводы работают круглосуточно, в последние месяцы появились признаки серьезных разрывов в российском оборонном производстве. Интенсивность обстрелов со стороны России, хотя она все еще намного выше, чем со стороны Украины, также снизилась с 60 000 снарядов в день в первом полугодии войны до 10 000 на сегодня. Министерство изнашивает артиллерийские стволы быстрее, чем производит новые, и признало, что может производить только половину снарядов, необходимых для серьезного прорыва.

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