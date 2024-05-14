Путин запускает военную машину на длинную дистанцию: что теперь изменится в войне

На третий год полномасштабной российско-украинской войны Владимир Путин сменил министра обороны, чтобы достичь совсем другой миссии в Украине: заставить закостенелую российскую военную машину работать так долго, как это потребуется. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что неожиданный переворот в Кремле в эти выходные, в результате которого экономический технократ возглавил военные усилия, свидетельствует о том, что Путин сделал ставку на то, что российский военно-промышленный комплекс переживет Украину и ее западных сторонников.

"Путин наконец понял, что война вступила в новую фазу, фазу битвы за ресурсы. ... за то, у кого их больше и чьи цепи поставок лучше организованы", – высказал мнение журналист и редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По словам журналистов, объявляя о назначении Белоусова, Кремль дал понять, что он сосредоточится на развитии российского оборонного сектора, где заводы работают в несколько смен, чтобы увеличить производство оружия и боеприпасов в несколько раз. Изменения, сделанные после приведения Путина к присяге на пятый срок, который продлит его правление как минимум до 2030 года, являются частью новых назначений, указывающих на первоочередное значение оборонного сектора для видения Кремлем путей победы в войне.

Авторы подчеркивают, что несмотря на триумфальные заявления Кремля о том, что оружейные заводы работают круглосуточно, в последние месяцы появились признаки серьезных разрывов в российском оборонном производстве. Интенсивность обстрелов со стороны России, хотя она все еще намного выше, чем со стороны Украины, также снизилась с 60 000 снарядов в день в первом полугодии войны до 10 000 на сегодня. Министерство изнашивает артиллерийские стволы быстрее, чем производит новые, и признало, что может производить только половину снарядов, необходимых для серьезного прорыва.

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